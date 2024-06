Zeshonderd kinderen lopen door Meerstad: “Het plezier, dat is fantastisch”

Foto: ingezonden

Meerstad was maandag en dinsdag in de ban van de Avondvierdaagse. De afgelopen twee dagen bewoog een lang lint van zeshonderd kinderen door het dorp.

“Het was een groot feest”, vertelt voorzitter Frits Gosman van Dorpsbelangen. “Maandag kon het startbewijs opgehaald worden bij Het Strandhuis, een horecagelegenheid hier in het dorp. Van daaruit werd een route van vijf kilometer gelopen die langs het water en door het park voerde. De finish was weer bij Het Strandhuis waar de laatste deelnemer rond 19.45 uur arriveerde. Vandaag hebben we de tweede etappe gelopen waarbij de kinderen meer door de buitenste ring van het dorp liepen. Start en finish vonden wederom in Het Strandhuis plaats.”

Tasje met fruit

Gosman kijkt terug op twee geslaagde dagen: “Met zeshonderd kinderen zaten we helemaal vol. Toen de inschrijving open ging hebben we daar natuurlijk wat ruchtbaarheid aan gegeven. Maar binnen de kortste keren zaten we helemaal vol. Uiteindelijk is het heel soepel verlopen. De commissie die dit heeft opgezet verdient een groot compliment. Vrijwilligers en verkeersregelaars hebben er voor gezorgd dat alles in goede banen werd geleid. En de plaatselijke supermarkt had tasjes met fruit beschikbaar gesteld aan de deelnemers. Daarmee werd het echt een feestje.”

“Kinderen zijn in beweging en hebben plezier”

De Avondvierdaagse zit er overigens nog niet op. “Morgen heeft men een rustdag. Donderdag en vrijdag wordt er gelopen in en rond Harkstede. Wij organiseren deze Avondvierdaagse samen met Dorpsvereniging Harkstede. Vorig jaar was het precies andersom. Toen vond de start in Harkstede plaats. En nu mochten wij de eerste twee dagen organiseren. En dat we dit doen, dat is belangrijk. Kinderen zijn in beweging, hebben plezier en leren elkaar op een andere manier kennen. Dat is veel waard.”