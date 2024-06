Extra nachtbussen vanaf Groningen na Roze Zaterdag

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Qbuzz rijdt komende zaterdag met extra nachtbussen uit Groningen vanwege Roze Zaterdag. Er gaan extra bussen naar Delfzijl en er rijdt een speciale extra nachtbuslijn naar Drachten.

Van zaterdag 22 op zondag 23 juni rijdt er twee keer per uur een nachtbus van Groningen Hoofdstation naar Roden en Leek (lijn 417) en Assen (lijn 409). Daarnaast rijdt elk uur een nachtbus naar Annen – Zuidlaren – Gieten (lijn 418). Lijn 406 (Ten Boer – Appingedam – Delfzijl) rijdt in de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 juni elk uur. Zaterdagnacht rijdt lijn 304 de hele nacht elk uur van Groningen via o.a. Marum naar Drachten (en terug).

’s Avonds laat ook extra ‘normale’ bussen

Rond middernacht rijden ook extra ritten op lijn 6 van Groningen via Ten Boer naar Appingedam en op lijn 300 van Groningen via Gieten naar Borger.