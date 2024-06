Wunderline valt 16 miljoen euro duurder uit door grondproblemen

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De Wunderline gaat 16 miljoen euro duurder uitvallen. Het bedrag gaat door de provincie op tafel gelegd worden omdat zij het belangrijk vinden dat de snelle verbinding naar Duitsland er komt.

De Wunderline is een toekomstige snelle treinverbinding tussen Groningen en Bremen. In de provincie gaat de trein over het huidige spoor rijden. De baanvaksnelheid tussen Groningen en Bad Nieuweschans ligt nu op honderd kilometer per uur. Dit moet omhoog worden gebracht naar 130 kilometer per uur. Tussen Hoogezand en Zuidbroek heeft men echter te maken met slappe grond. Het spoorbed moet om die reden verstevigd worden. Aanvankelijk ging men uit van een bedrag van 60 miljoen euro om het spoor in Groningen in goede condities te krijgen. Dit blijkt echter 16 miljoen euro duurder uit te vallen waardoor het totale bedrag op 76 miljoen euro komt te liggen.

Investering is belangrijk

Om het baanvak te verstevigen zijn er verschillende opties. Zo kan er grond worden aangekocht waarmee het spoorbed verbreed kan worden waardoor het verstevigd wordt. Dit is geprobeerd maar het is niet gelukt om grondeigenaren op alle locaties uit te kopen. Op die plekken waar het niet is gelukt zullen er wanden moeten worden geslagen die stevigheid bieden. Dit is echter wel een dure oplossing. Toch noemt gedeputeerde Johan Hamster (ChristenUnie) van Verkeer de investering belangrijk. Behalve de Wunderline gaat in de toekomst over dit stuk spoor ook de trein naar Stadskanaal rijden.

Scheemda-Winschoten

Het is de tweede keer dat de provincie extra geld bij legt voor het project. Drie jaar geleden werd er al een bedrag van 14 miljoen euro geïnvesteerd. Of het hier bij blijft is onbekend. Van het baanvak Scheemda naar Winschoten is ook bekend dat het duurder uit gaat vallen. Maar volgens de provincie vallen deze overschrijdingen mee en kan het opgevangen worden binnen het beschikbare projectbudget.