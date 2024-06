Woningen De Suikerzijde krijgen platte daken: “We doen architecten hier tekort mee”

Woningen in de nog te realiseren wijk De Suikerzijde Noordzijde krijgen hoofdzakelijk platte daken. Dat heeft de gemeenteraad woensdagavond besloten.

Op de agenda stond het beeldkwaliteitsplan voor de nieuwe wijk. Dit plan heeft als doel dat er in de nieuwe wijk samenhang ontstaat waardoor er herkenbaarheid ontstaat. Eén van de onderdelen daarin is dat vastgelegd wordt dat woningen voornamelijk een plat dak krijgen. De fracties van VVD, PVV en Stadspartij 100% voor Groningen zijn het daar niet mee eens en dienden een amendement in. Rik Heiner van de VVD: “In het plan staat dat er slechts sporadisch een kapvorm toegepast zal worden. Wij denken dat het juist belangrijk is dat een architect de vrijheid moet hebben om met een goed ontwerp te komen en dat de eis voor een plat dak die vrijheid inperkt. Mijn partij is voor zo min mogelijk regels, zeker als ze onzinnig zijn.”

Rik Heiner (VVD): “Dit is een regel die achter een bureau is bedacht”

Heiner: “Mensen mogen niet zelf weten of ze een plat dak of kapvorm hebben. Dit is een voorbeeld van een regel die door iemand achter een bureau bedacht is. Iemand heeft nagedacht over wat hij of zij mooi vindt en gedacht heeft, ik vind een plat dak mooi. Dus iedereen moet een plat dak. Wij vinden dat toekomstige bewoners zelf die keuze moeten hebben.” Daarnaast zijn de partijen bang dat deze eis toekomstige innovaties in de weg staat.

Elte Hillekens (GroenLinks): “Er ligt een afgewogen plan”

De fractie van GroenLinks is het daar niet mee eens. Elte Hillekens: “Vindt de VVD niet dat deze discussie nu een beetje plat wordt geslagen dat het een kwestie van smaak is dat een kap mooier is dan een plat dak? Er ligt een afgewogen stedenbouwkundigplan voor een nieuwe wijk en om dan te zeggen dat wij een plat dak mooier vinden? Daarmee wordt er tekort gedaan aan de afwegingen die gemaakt zijn.” Heiner: “Volgens mij doe je vooral de architecten te kort die nu niet de vrijheid hebben om iets moois te maken. Als een ontwerper zegt dat een plat dak mooier is, dan is dat prima. Als zij een kap mooier vinden, dan is dat ook goed.”

Tom Rustebiel (D66): “Is de VVD wel eens in België geweest?”

Tom Rustebiel van D66 vraagt zich af of de VVD wel eens in België is geweest en wat ze daar van vonden. Heiner: “Ik ben wel eens in Antwerpen en Gent geweest. Hele mooie steden. België is best mooi, alleen de wegen zijn niet zo goed.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “We willen dat de Suiker een herkenbare wijk wordt”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen ontraadt het amendement: “Groningen heeft verschillende wijken en buurten en die variatie is vaak heel erg herkenbaar. Als ik de Oosterparkwijk noem, dan hebben mensen daar direct een beeld bij. De identiteit van een wijk is belangrijk en wordt ook door bewoners gewaardeerd. Met dit plan, dat nu op tafel ligt, gaan we er voor de Suiker ook voor zorgen dat er een herkenbare wijk ontstaat. Het plan behelst meerdere punten. Het kleur- en materiaalgebruik bijvoorbeeld, het ritme in de gevels en ook de accenten in hoogte. Ook de overgang naar de private publieke ruimte wordt goed geregeld. En ook de kapconstructie. Die gaan we reguleren. Wij willen in de hoofdzaak een plat dak met op de hoeken een hoogteaccent met mogelijk een kapconstructie. Continuïteit is een belangrijke factor. Als je kijkt naar de lange zichtlijnen die je in de Suiker hebt, dan zouden puntdaken voor een heel onrustig beeld zorgen. Daarnaast geven platte daken de mogelijkheid om met groene daken en dakterrassen te gaan werken.”

Olivier van Schagen (Student & Stad): “Op platte daken kun je zonnepanelen effectiever aanleggen”

Van Niejenhuis wordt aangevuld door Olivier van Schagen van Student & Stad: “Wanneer er gekozen wordt voor platte daken kun je zonnepanelen ook effectiever aanleggen. Daarnaast denk ik dat wanneer er studentenwoningen in de wijk komen, deze bewoners ook wel heel blij zullen zijn met een plat dak.”

Het amendement van de VVD wordt door de raad verworpen met 8 stemmen voor en 30 tegen. Het hoofdvoorstel wordt aangenomen met 31 stemmen voor en 7 tegen.