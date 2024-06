Woningbrand aan Hoendiep onder controle

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

In een woning aan het Hoendiep heeft zaterdagochtend een uitslaande brand gewoed. De bewoners konden tijdig het pand verlaten en niemand raakte gewond.

De melding van de brand kwam rond 11.15 uur bij de hulpdiensten binnen. In eerste instantie werden er een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie gestuurd. “Het ging om een uitslaande brand die uit het dak kwam”, vertelt brandweerwoordvoerder Emiel Venema. “Door snel op te schalen hebben we het vuur binnen de perken kunnen houden.” Daarmee bedoelt Venema dat er extra materieel werd opgeroepen. Zo kwam er een tweede tankautospuit en de schuimbluswagen ter plaatse. “Het vuur hebben we uiteindelijk kunnen bestrijden via de binnen- en buitenkant.”

Het duurde enige tijd voor het sein ‘brand meester’ gegeven kon worden. “We hebben onderzoek gedaan of er geen vuurhaarden meer aanwezig waren tussen het dak en het dakbeschot. Dit bleek na controle niet meer het geval te zijn. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.” Stichting Salvage zal de eigenaren van het pand ondersteunen bij het afhandelen van de schade. Volgens Venema is er in het pand rook-, roet- en waterschade ontstaan.