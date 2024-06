Wolken, buien en zonneschijn blijven tot na het weekend het devies

Foto: Joris van Tweel

Ondanks de temperatuur, die geleidelijk aan wat begint te klimmen, is hoogzomerweer voorlopig nog verder weg. Tot na het weekend wisselen zonneschijn, wolkenvelen en buien elkaar af.

Voor zaterdagochtend voorspelt OOG-weerman Johan Kamphuis geregeld regen. Daarna wordt het een tijdje droog, maar later op de dag komt er toch weer (plaatselijk) wat nattigheid over drijven. Wel is er ’s middags af en toe zon en wordt het 18 of 19 gaden, bij een stevige zuidwestenwind.

Zondag is er af en toe zon, maar vallen er ook weer een aantal buien. Het wordt 19 graden bij een matige zuidwestenwind, die in de loop van de dag afneemt. Wie het eerste EK-duel van Oranje buiten wil kijken, doet er goed aan een paraplu mee te nemen of een partytent op te zoeken.

Maandag staat er voor het eerst sinds lange tijd weer een temperatuur die begint met een 2 op de thermometer. Het wordt 20 graden, opnieuw met zon, wolken en buien die elkaar afwisselen. Dinsdag klimt het kwik naar 23 graden. Dan blijft het tot laat in de middag droog. Daarna volgen weer buien.

Ook voor de rest van de week voorziet Kamphuis geen hoogzomerweer, maar wordt het weerbeeld iets stabieler. De temperatuur blijft rond de 19 en 20 graden hangen.