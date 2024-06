“Woensdag zonnig en warm, op vrijdag wordt de warmte opgeruimd”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De komende dagen gaan warm tot tropisch verlopen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt op vrijdag de warmte opgeruimd hoewel dat niet direct tot een verslechtering leidt.

“Woensdag is het zonnig en wordt het met 27 of 28 graden als maximumtemperatuur zeer warm”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en de wind uit het oosten tot noordoosten is zwak, toenemend tot matig, windkracht 2 tot 3. In de nacht van woensdag op donderdag is het zwoel bij 17 of 18 graden. Donderdag wordt het 28 tot lokaal de tropische 30 graden in het oosten van de provincie. Er is veel zon met in de middag een paar stapelwolken. Het blijft vrijwel overal droog bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar vrijdag minima rond de 17 graden.”

“Vrijdag waait er een stevige wind uit he westen tot zuidwesten en is de warmte opgeruimd. Het wordt 21 graden, het blijft droog en er zijn flinke opklaringen. In de nacht 10 graden. Zaterdag is het rustig en zijn er flinke perioden met zon. Het blijft droog en het wordt 24 graden. Zondag wordt het 22 of 23 graden en neemt de kans op een bui toe. Na het weekend zetten depressies de aanval in en dreigt er opnieuw een wisselvallige periode.”

