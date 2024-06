“Woensdag veel bewolking, aan het einde van de week met 19 graden warmer”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De temperatuur gaat de komende dagen in de lift. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het niet direct zomers maar wordt het met 19 graden op vrijdag wel aangenamer.

“Woensdag is er veel bewolking en valt er af en toe een licht buitje”, vertelt Kamphuis. “Bij 13 of 14 graden is het koel. De wind uit het westen tot noordwesten is matig, windkracht 3 tot 4. In de nacht van woensdag op donderdag ligt de minimumtemperatuur rond de 7 of 8 graden en nog altijd is er kans op een buitje.”

“Buitjes kunnen er ook donderdagochtend vallen. De rest van de dag is het overwegend droog en met af en toe zon en een naar zuidwest gedraaide wind, is het met 17 of 18 graden een stuk milder geworden. Vrijdag is het op een enkel buitje na droog en wordt het met af en toe zon 18 of 19 graden bij rustig weer.”

“Tijdens het weekend is er veel bewolking, klaart het zo nu en dan op maar gaan er op beide dagen ook enkele buien vallen bij een graad of 18.”

