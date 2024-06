“Woensdag opklaringen en wolkenvelden, in het weekend droog en 22 graden”

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen is het eerst nog fris, maar volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het in het aanstaande weekend 22 of 23 graden worden. Daarbij zal ook regelmatig de zon schijnen.

“Woensdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af”, vertelt Kamphuis. “Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt 18 of 19 graden. De noordwestenwind is matig, windkracht 3 tot 4. In de nacht van woensdag op donderdag is het fris en koelt het af naar 6 of 7 graden.

Donderdag is er veel bewolking, maar schijnt ook af en toe de zon. Het blijft droog en het wordt 19 graden bij een zwakke of matige noordoostenwind, kracht 2 tot 3. In de nacht naar vrijdag is er kans op een bui.

Vrijdag vallen er meer buien, soms met flink wat regen en kans op onweer. Met ook zo nu en dan zon wordt het 18 tot 20 graden. Zaterdag zijn de buien voor het zuiden des lands en blijft het bij ons waarschijnlijk droog, of het moet een enkel verdwaald buitje zijn. Met af en toe zon wordt het 21 of 22 graden en de wind uit het westen is niet al te sterk, rond windkracht 3. Zondag zijn de veranderingen klein. Ook na het weekend verandert er weinig. Vaak is het droog, de zon schijnt regelmatig en bij een hoofdzakelijk noordoostenwind wordt het 20 tot 23 graden.”

