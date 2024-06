“Woensdag opklaringen en stapelwolken, komende dagen buien”

Foto: Robert van der Veen

Het blijft de komende dagen te koud voor de tijd van het jaar. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan op woensdag de paraplu thuis blijven maar is deze de komende dagen wel weer nodig.

“Woensdag wisselen opklaringen en stapelwolken elkaar af”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en het wordt 16 graden bij een matige wind uit het westen, windkracht 3 tot 4. In de nacht van woensdag op donderdag zijn er opklaringen en is het fris bij 7 of 8 graden. Donderdag valt er in de loop van de dag een enkele bui. Verder is er zo nu en dan zon, vooral later in de middag. Het wordt 16 graden bij een matige westelijke wind, windkracht 3 tot 4.”

“Op vrijdag zijn de veranderingen klein. Tijdens het weekend en ook de eerste dagen na het weekend is het wisselend bewolkt weer. Soms valt er een buitje maar vaak is het droog. Overdag wordt het 15 tot 17 graden, wat enkele graden te koud is voor de tijd van het jaar. Vooral tijdens het weekend waait er een frisse noordwestenwind.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.