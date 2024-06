Wisselvallig weekend brengt weinig hoop op zomer

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Echt zomerweer lijkt voorlopig nog ver weg. Komend weekend brengt weinig stabiliteit in het weerbeeld. De temperaturen zijn mild tot ietwat kil, een helemaal droge dag zit er niet in en de zon bokst in vlagen op tegen wolkenvelden.

Zaterdag brengt weinig nieuws qua weerbeeld, voorspelt weerman Johan Kamphuis. Er is af en toe zon, maar er vallen (vooral in de loop van de dag) ook een paar verspreide buien. Het wordt 17 graden bij een matige wind uit het westen tot noordwesten.

Zondag wordt het nog wat killer dan zaterdag, met 15 graden als maximum temperatuur. Er is veel bewolking, maar soms klaart het even op en het blijft overwegend droog. Er waait een forse westenwind, waardoor het nog wat frisser aanvoelt.

Maandag bereikt de zomer een voorlopig dieptepunt, stelt Kamphuis. Er vallen talrijke buien en het wordt slechts 13 of 14 graden. Dinsdag en woensdag houdt het koude zomerweer aan. Het in de middag hooguit een graad of 15. Op beide dagen vallen enkele buien, al is er ook nu en dan zon. Verderop in de week wordt het milder. Vanaf vrijdag wordt het 18 tot 21 graden. Maar stabiel weer zit er niet in. Alleen komen de buien nu uit het zuiden in plaats van uit het koude noorden.