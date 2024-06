Wietproef van start in Groningen maar shops mogen ook ‘achterdeurcannabis’ blijven verkopen

Foto: Elsa Olofsson via Wikimedia Commons (CC 2.0 Generic)

Er is lang over gepraat maar maandag is het dan zover: de start van de wietproef in Groningen. Dit betekent dat er vanaf heden legale cannabis verkocht wordt in coffeeshops in de gemeente. Hoewel dat nog niet helemaal gaat lukken.

De wietproef is een zogeheten overheidsexperiment. Het fundament werd gelegd in 2017 in het regeerakkoord van kabinet Rutte III. De overheid wilde gaan onderzoeken of de verkoop van hennep en hasj gelegaliseerd kan worden en is benieuwd wat vervolgens de effecten zijn op de criminaliteit en de volksgezondheid. Vanaf het begin kampt het project met tegenslagen. Het idee bij het experiment is dat de cannabis geteeld wordt door tien legale cannabistelers die in 2020 werden aangewezen. Het verkrijgen van de noodzakelijke bouwvergunningen en het openen van bankrekeningen bleek een enorme kluif te zijn waardoor het project met vertraging kreeg te kampen.

Voorraad

Sinds vorig jaar zijn er drie telers in bedrijf. Om deze bedrijven niet met hun voorraad te laten zitten startte de proef in december in de gemeenten Breda en Tilburg. Nu sluiten de andere acht gemeenten aan waarbij er nog steeds slechts drie telers in bedrijf zijn. Zij leveren onvoldoende voorraad om honderd procent over te kunnen schakelen op legale cannabis. Daarom is besloten dat deelnemende coffeeshops ook hun illegale ‘achterdeurcannabis’ mogen blijven verkopen om daarmee genoeg voorraad te hebben. De verwachting is dat twee telers vanaf september aan gaan sluiten waarmee de noodzakelijke productie gerealiseerd gaat worden. In Groningen doen alle coffeeshops aan het experiment mee. Op deze manier gelden voor iedereen dezelfde regels.

Eerste resultaten

In Breda en Tilburg lijken de eerste resultaten positief, zo meldde het actualiteitenprogramma EenVandaag afgelopen voorjaar. In de oude situatie werden er producten verkocht waarvan niet bekend was wat er precies in zat en onder welke omstandigheden ze geproduceerd waren. In de nieuwe situatie gaat het om cannabis die vrij is van pesticiden waarbij telers gecontroleerd worden door de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. In de gemeente Groningen zijn er twaalf coffeeshops actief.