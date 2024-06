Wethouder wil meer camera’s ophangen op sportpark Esserberg: “In de toekomst zorgen voor meer reuring”

Vernielingen bij het gebouw van RCG. Foto: VV Helpman

Op korte termijn wordt het cameratoezicht op sportpark Esserberg verbeterd. Dat heeft wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport toegezegd nadat er de afgelopen periode diverse vernielingen zijn aangericht op het park.

Jongman reageerde op vragen die door de fracties van CDA en VVD waren gesteld. Etkin Armut van het CDA: “Het is niet de eerste keer dat er sprake is van vernielingen op het sportterrein. Afgelopen week werden de ramen van de rugbyclub ingegooid, is er ingebroken en is er geprobeerd brand te stichten. Het gaat om een enorme kostenpost. De sportverenigingen op het terrein zitten er enorm mee in hun maag. Wij vragen ons af of we maatregelen kunnen treffen en hoe we dit tegen kunnen gaan.”

Wethouder Inge Jongman: “Kleine groep verpest het voor de rest”

De wethouder baalt van de situatie: “We moeten helaas constateren dat vandalisme een maatschappelijk probleem is. Een probleem dat zich niet beperkt tot alleen de sportparken. Voor de Esserberg is het extra vervelend omdat we zien dat een kleine groep het voor de rest verpest. Sportpark Esserberg is een open sportpark. Heel veel mensen vinden het leuk om na het avondeten nog even een balletje te trappen op dit sportpark. Met het open sportpark stimuleren we sport en beweging.”

“Wandel- en fietspaden over het park”

Op het sportpark bevinden zich al camera’s: “Dit gaan we op de korte termijn verder verbeteren. Op de lange termijn willen we gaan nadenken welke ontwikkelingen er voor kunnen zorgen dat vandalisme tegen wordt gegaan. Wij denken dat het goed is dat het sportpark meer verbonden gaat worden met de omgeving. Je kunt wandel- en fietspaden over het park heen leggen waardoor er meer reuring ontstaat en er ook meer toezicht is. Wij willen dit heel graag een halt toeroepen. Omdat het niet mogelijk is om achter de bosschages te gaan liggen denken we dat voor nu cameratoezicht een oplossing is. We gaan voor de lange termijn plannen, waarbij het park meer onderdeel wordt van de samenleving.”