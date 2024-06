Goede prestaties bij Rutger Smith Throwing Games in Stadspark

Foto: belga

Veelvoudig kampioen Rutger Smith is zaterdag tijdens de naar hem genoemde Rutger Smith Throwing Games bijna een Nederlands record kwijtgeraakt. De 18-jarige Jarno van Daalen benaderde Smith’s stokoude juniorenrecord kogelstoten tot op 45 centimeter.

De Rotterdammer Van Dalen stootte de kogel 20 meter 40 ver en kreeg daarom van Smith een forse beker voor de beste prestatie van de dag. Hij kwam op het Atletiekcentrum in het Stadspark ook bij het discuswerpen tot een respectabele afstand: 59 meter 47. Van Daalen is zoon van de veelvoudig kampioene Jacqueline Goormachtigh en een broer van Alida van Daalen, die zich al geplaatst heeft voor de komende Olympische Spelen, op het onderdeel discuswerpen.

De bak van het Atletiekcentrum waar de kogels in belandden was nauwelijks berekend op het geweld van de krachtpatsers. Toeschouwers moesten soms maken dat ze wegkwamen als een doorrollende kogel hen dreigde omver te kegelen. Van Daalen is dankzij zijn prestatie één van de favorieten op het komende WK Junioren in Peru.

Ook Lotte Smink uit Leiden mocht van Rutger Smith een beker ontvangen. Zij won het kogelslingeren met een afstand van 57 meter 45. De werpers, onder wie enkele Belgen en zelfs een man uit Koeweit, die vergeefs probeerde de Olympische limiet te halen, bewezen dat het bij de drie werpnummers niet alleen om brute kracht gaat, maar ook om een vloeiende techniek.

Rutger Smith, 28-voudig Nederlands kampioen, medaillewinnaar op diverse EK’s en WK’s, en drievoudig deelnemer aan de Olympische Spelen, is tegenwoordig technisch directeur van de Belgische Atletiekbond. Hij woont in Gent, maar kwam zaterdag in Groningen veel oude bekenden tegen, onder wie Joop Tervoort, zijn oude werpcoach en initiatiefnemer van de wedstrijd.