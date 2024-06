Weer blijft nu wisselvallig tot en met het weekend, daarna dendert zomer vrij plotseling binnen

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De komende dagen blijft het nog kwakkelen met het weer in Groningen. De zon laat zich zien, maar wolkenvelden blijven wat buien meenemen en de temperatuur blijft fris voor de tijd van het jaar. Maar volgens Johan Kamphuis gloort er hoop. Want, zo stelt de weerman: ‘De zomer dendert na het weekend, toch vrij plotseling ons land binnen.’

Donderdag verandert er nog weinig qua weer. Er is af en toe zon, het blijft droog en het wordt 20 of 21 graden, bij een zwakke of matige oostenwind. In de nacht naar vrijdag volgen een paar stevige buien. Ook vrijdag is er eerst nog een bui, maar blijft het de rest van de dag droog. Met een naar noordwest draaiende wind wordt het 18 graden.

Het weekend brengt rustig weer. Zaterdag is er nog wel kans op een klein lokaal buitje en wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af, bij een zwakke of matige westelijke wind en 21 graden. Zondag blijft het droog. Er is regelmatig zon het wordt 21 of 22 graden. Het is rustig weer, de noordelijke wind is overwegend zwak.

Maar na het weekend wordt het snel warmer, voorspelt Kamphuis. Dat gebeurt ‘onder regie van een oprukkende rug van hogedruk vanaf de Azoren, die voor anker gaat boven Scandinavië.’ De wind draait dan naar het oosten. Maandag wordt het, met flink wat zon, al 22 of 2 graden. Dinsdag en woensdag warm het verder op met 25 graden. Het is op beide dagen droog en zonnig. Volgens Kamphuis is niet ondenkbaar dat het kwik donderdag verder oploopt: “De zomer dendert na het weekend, toch vrij plotseling ons land binnen.”