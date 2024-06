Weekend blijft droog met af en toe zon, daarna meer kans op een bui

Foto: Sebastiaan Scheffer

Komend weekend lijkt er één te worden om buiten door te brengen, want de dagen daarna keert de kans op nattigheid terug. Weerman Johan Kamphuis voorspelt ook frissere temperaturen voor de komende dagen.

Zaterdag zijn er volgens Kamphuis nog flinke perioden met zon, afgewisseld door een aantal stapelwolken. Het blijft droog en het is zomers warm met temperaturen tot maximaal 24 graden. De zwakke wind komt uit verschillende richtingen, maar draait later op de dag meer eenduidig naar noordelijke richting met iets meer kracht. Zondag brengt meer bewolking, met de meeste opklaringen in de loop van de middag. Het blijft droog en met 19 of 20 graden is het beduidend minder warm. De noordwestenwind is matig.

Begin volgende week keert de kans op een bui terug. Maandag is er veel bewolking en valt er af en toe een bui of buitje. Bij een matige noordwestenwind wordt het rond de 18 graden. Ook dinsdag tot en met donderdag is er gematigd zomerweer. Er is af en toe zon, maar er valt ook elke dag wel wat regen of een buitje. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige en overwegend westelijke tot noordwestelijke wind.