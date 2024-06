Watersportverbond hoopt op snelle heropening van vaarroute langs de Visserbrug

Foto: Lars Faber

Het scheepvaartverkeer in het A-kwartier ligt stil door de kapotte Visserbrug. Het Watersportverbond hoopt dat de boten er snel weer langs kunnen varen. “Er staan grote evenementen op het programma.”

De Visserbrug is sinds vorige week donderdag niet meer in gebruik door breuken bij de scharnierende delen. Het stadsbestuur maakte dinsdag bekend dat de brug voor een periode van anderhalf tot twee jaar eruit gaat. Wanneer dit gebeurt, is nog onbekend. In plaats van de Visserbrug komt er een tijdelijke fiets- en voetgangersbrug die open en dicht kan.

Pieter van Hoeken van het Watersportverbond Groningen en Drenthe hoopt dat de operatie zo snel mogelijk van start gaat. Hij betreurt dat deze hoofdverbinding voor de watersport er nu uit ligt.

“De komende twee maanden staan twee grote evenementen op het programma die hinder kunnen krijgen van de defecte brug”, zegt van Hoeken. “De eerste is de ErfgoedTour van de Vereniging Het historisch Bedrijfsvaartuig. Die maken vanaf 6 juli een 1000 km lange tocht van Middelburg door alle provincies, met 65 prachtige vaartuigen. Ook de KWF Kankerstrijding houdt deze zomer een evenement op het water. Al die boten gaan vastlopen als er geen brug open kan.”

Met het hoogseizoen voor de deur, maakt Van Hoeken zich ook zorgen over de toeristische scheepvaart: “Je moet je voorstellen dat er een hele stroom boten uit Duitsland komt. Die varen over Delfzijl via het kanaal naar Groningen en verder, naar Friesland. Er zijn daarom ook veel aanbieders van recreatieve havens en campings langs het water. Die voelen zich nu ook niet comfortabel bij het idee dat er niemand langs kan komen. Dat geldt natuurlijk ook voor de detailhandel in de stad Groningen.”

Er zijn alternatieven, zoals varen via de Waddenzee, maar die zijn niet altijd voordelig voor zeilboten, zegt Van Hoeken. Sommige mensen durven, of kunnen die routes niet te varen. “Op de Waddenzee zijn omstandigheden als wind en stroming die het lastig kunnen maken.”

Om problemen met bruggen in de toekomst te voorkomen, hoopt het Watersportverbond dat Rijkswaterstaat, provincie, gemeente en de waterschappen meer overleggen gaan voeren. “Dit is natuurlijk een pechgeval. Maar je hebt ook te maken met een herstelplan voor de toekomst. Over onderhoud. Er zijn veel partijen die gaan over het water.”

Hij vervolgt: “Wij zijn als Watersportverbond erop uit dat we met contracten of convenanten hierop kunnen anticiperen. Een mooie manier is ook om drie à vier keer per jaar een overleg te voeren over het beheer van de vaarwegen. En dat we meer weten welke routes en alternatieven er zijn als we weer een probleem krijgen met een brug of een sluis.”