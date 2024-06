Waterschappen druk met verwerken hoge waterstanden na kletsnatte maandag, twee extra pompen in Garmerwolde

Foto via Google Maps - Streetview

De flinke regenbuien van maandag hebben in delen van Groningen gezorgd voor flink hoeveelheden water die verwerkt moeten worden. Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s verwachten een paar dagen nodig te hebben om het overtollige water af te voeren.

Op veel plekken in de provincie Groningen is maandag meer dan 50 millimeter regen gevallen, met lokaal uitschieters tot meer dan 90 millimeter in onder meer Veendam en het Oldambtgebied.

Hunze en Aa’s heeft daarom het gemaal bij Woudbloem aangezet. Noorderzijlvest laat de gemalen De Waterwolf, HD Louwes, De Drie Delfzijlen en de poldergemalen op volle capaciteit draaien.

Omdat bij De Drie Delfzijlen één pomp buiten werking is en er niet voldoende water kan worden afgevoerd, plaatst Noorderzijlvest bij de Bronssluis/Slimsluis in Garmerwolde twee noodpompen. Hiermee wordt het teveel aan water verpompt van het Damsterdiep naar het Eemskanaal. Het fietspad langs het Eemskanaal is hierdoor tijdelijk afgezet.