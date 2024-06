Waterbedrijf Groningen waarschuwt voor oplichters aan de deur: “Trap hier niet in en vraag altijd om legitimatie!”

Foto via Politie.nl

In het werkgebied van het Waterbedrijf Groningen zijn oplichters actief die zich voordoen als medewerkers van het waterbedrijf. Met een vlotte babbel proberen deze oplichters binnen te komen om vervolgens geld of andere kostbaarheden te stelen.

Volgens Waterbedrijf Groningen doen de oplichters zich voor als medewerkers van het waterbedrijf, maar gebruiken ze ook babbeltrucs uit naam van een gas-, elektriciteits- of telefoonbedrijf. De oplichters proberen niet alleen telefonisch bij mensen binnen te komen, maar komen in sommige gevallen ook direct aan de deur. Ze gebruiken verschillende verhalen om binnen te komen. Denk aan: ‘er is lekkage bij de buren en we willen graag even binnen kijken of de oorzaak bij het buurhuis ligt’, ‘we komen voor een controle van de watermeter’, of ‘we nemen watermonsters voor de controle van de waterkwaliteit’.

“Er zijn altijd oplichters actief,” schrijft Waterbedrijf Groningen na meldingen over oplichtingspraktijken. “Blijf altijd alert op deze zogenaamde babbeltrucs. Trap hier niet in en vraag altijd om legitimatie. Als de ‘medewerker’ zegt dat hij de pas vergeten heeft of in de bus heeft laten liggen, hoeft u als bewoner daar geen genoegen mee te nemen. Laat hem of haar niet binnen totdat u de legitimatie heeft gezien. Lees de legitimatie goed door en neem geen genoegen met een vluchtige blik. Vertrouwt u het niet, bel dan met ons en laat niemand binnen totdat u zeker weet dat het goed zit.”

Inwoners mogen altijd vragen om legitimatie, zo drukt het Waterbedrijf haar klanten op het hart: “Zowel onze collega’s als de collega’s van het waterlaboratorium WLN hebben hier echt begrip voor en wachten dan rustig buiten. Kortom, onze collega’s praten zich niet naar binnen en dringen zich niet aan u op om naar binnen te kunnen.”