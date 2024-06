VVD hekelt ‘scheve’ regels rond handhaving EK op schermen: ‘Gemeente is rigide rond plezier en gezelligheid’

Foto's via VVD Groningen

Als het aan de VVD in de gemeente Groningen ligt, laat het ondernemers vrij in waar ze schermen plaatsen waar mensen het EK voetbal in Duitsland kunnen kijken. De fractie kijkt met weemoed naar de manier waarop dat de afgelopen dagen gebeurde, met name tijdens de wedstrijd Nederland – Polen.

De fractie laat weten geschrokken te zijn van de ‘rigide manier’ waarop de gemeente omgaat met de regels rond het plaatsen van schermen, bijvoorbeeld bij terrassen.

De gemeente staat het vertonen van het EK op grote schermen allen toe in plekken als het Forum en de Oosterpoort. Een groot scherm voor een groot publiek in de open lucht is er dit jaar niet bij. Ook mogen kroegen geen schermen op een terras hebben, grote dan 55 inch. De schermen mogen ook niet zichtbaar zijn vanaf de straat.

Volgens de VVD zijn er grote zorgen over de handhaving van deze zichtbaarheidsregels. Zo kreeg de Negende Cirkel handhavers op de stoep, omdat hun schermen vanaf de straat te zien waren tijdens het EK. Dit terwijl het Forum een megascherm heeft, wat voor iedereen duidelijk zichtbaar vanaf de Nieuwe Markt staat.

De huidige regels en de handhaving moeten daarom worden herzien, vindt de VVD. Dit om ervoor te zorgen dat ondernemers in de binnenstad niet disproportioneel worden benadeeld. Komende woensdag stelt de fractie vragen aan het gemeentebestuur over de kwestie.