Vrouw die van dak Vindicat sprong is overleden, rouwende studenten en bloemen voor pand aan Grote Markt (update)

Foto: 112 Groningen

De vrouw die donderdagochtend van het dak van studentenvereniging Vindicat sprong is aan haar verwondingen overleden. Vrijdagmiddag werd er daarom gerouwd voor het pand aan de Grote Markt.

De vrouw werd na de sprong in kritieke toestand opgenomen in een ziekenhuis. Daar is de vrouw (een bestuurslid van Vindicat) overleden ‘aan complicaties ten gevolge van het verschrikkelijke incident’, stelt Vindicat in een verklaring.

‘We zijn er helemaal kapot van’

De Senaat en het Sociëteitscommissiebestuur van Vindicat laten weten in diepe rouw te zijn na het incident: “Ze was een geliefd lid van onze vereniging. Wij zijn er helemaal kapot van en hebben geen woorden voor dit grote, hartverscheurende gemis.”

De studentenvereniging laat weten mee te leven met de familie, vrienden, nabestaanden en andere dierbaren van de vrouw: “De situatie kunnen wij nog steeds niet begrijpen. We vragen dan ook begrip voor al haar dierbaren in de verwerking van dit vreselijke verlies.”

Foto: 112 Groningen Foto: 112 Groningen

Rouw op de Grote Markt, bloemen voor de deur van Vindicat

Op de Grote Markt verzamelden zich vrijdagmiddag groepen studenten en andere rouwenden. Voor de deur van Vindicat werden bloemen gelegd en verschillende mensen namen de tijd om samen stil te staan bij het overlijden van de vrouw. De vlaggen aan de gevel van het gebouw van Vindicat hingen halfstok.

Denk je aan zelfdoding? Neem contact op met 0800-0113 of chat op 113.nl.