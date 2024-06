Vrijdag en zaterdag nog kans op een bui, daarna steeds warmer en zonniger

Foto Andor Heij. Van Starkenborghkanaal zomer avond

Alleen vrijdag en zaterdag kunnen volgens weerman Johan Kamphuis nog buien vallen. Daarna wordt het droger en gaat de temperatuur stapsgewijs omhoog naar zomerse waarden.

Vrijdag is er kans op een bui en is er af en toe een glimp van de zon. In de avond is het op de meeste plaatsen droog en klaart het op. Het wordt 19 of 20 graden en er waait een matige noordwestenwind, windkracht 3 tot 4.

Zaterdag wisselen opklaringen en stapelwolken elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog, al is er ’s middags een kleine kans op een buitje. Bij een matige westelijke wind, kracht 3 wordt het 21 graden.

Zondag zijn er perioden met zon, afgewisseld door stapelwolken. Het blijft droog en bij rustig weer wordt het 22 of 23 graden. Na het weekend is er eerst nog bewolking, maar daarna wordt het steeds zonniger met oplopende temperaturen.