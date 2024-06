Vrijdag droog met 20 graden; zaterdag warmer

Foto: Joris van Tweel

De temperatuur neemt vrijdag een flinke stap terug. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijven de komende dagen voorlopig koeler, met uitzondering van zaterdag.

Vrijdag zijn er opklaringen, afgewisseld door stapelwolken en blijft het droog. Het wordt 20 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind, windkracht 4 tot 5. De nacht is fris bij 9 of 10 graden.

Zaterdag is het rustig en droog weer. Eerst is er wat bewolking en later schijnt de zon flink. “Het wordt rond 24 of 25 graden en dus is de zomer weer een dagje terug”, zegt Kamphuis.

Zondag wordt het een graad of 20. Wolkenvelden en een paar opklaringen wisselen elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog bij een matige noordelijke wind, windkracht 3 tot 4.

Vanaf maandag valt er dagelijks een bui, schijnt af en toe de zon en is het aan de koele kant bij 17 tot 19 graden.