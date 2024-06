Vrijdag begint zonnig, maar verloopt in de middag buiig

Foto: Lars Faber

De komende dagen blijven volgens weerman Johan Kamphuis een afwisseling van zon en buien. De temperatuur ligt rond de 18 graden.

Vrijdagochtend is er zo nu en dan zon, maar in de middag wordt het veelal bewolkt met een toenemende kans op een paar buien. De temperatuur stijgt tot 18 graden bij een matige wind uit het zuiden, windkracht 3 tot 4.

Volgens Kamphuis kunnen de buien in de nacht naar zaterdag steviger uitpakken. “Dan worden een paar stevige buien verwacht met kans op een slag onweer.”

Zaterdag klaart het tijdelijk op. In de vroege ochtend trekken de buien weg en volgen enkele opklaringen. Later op de dag is er opnieuw kans op een paar buien. De temperatuur blijft rond de 18 graden met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 5.

Zondag en maandag blijven qua weertype hetzelfde: “De temperatuur stijgt naar 19 à 20 graden. Er is nu en dan zon, de wind is niet al te sterk, maar op beide dagen blijft er kans op een bui.”