Vriendengroep ziet Max schitteren in Barcelona: “Sfeer tijdens grand prixs is fantastisch”

Foto: ingezonden

In Barcelona vond dit weekend de Grand Prix van Spanje plaats. Voor Rinze en zijn vriendengroep uit Groningen was het reden om af te reizen naar Catalonië om de race daar mee te maken.

Hoi Rinze! Ik heb begrepen dat we het ook over een traditie hebben hè?

“Dat kun je wel zeggen. Dit is de zevende of achtste keer dat we een Grand Prix bezoeken. Op een gegeven moment wordt de racekalender gepresenteerd. In onze vriendengroep kijken we vervolgens welke datums het beste schikken en vervolgens plukken we er een race uit. Voorwaarde is wel dat het een Grand Prix in Europa moet zijn en het moet plaatsvinden op een circuit waar we nog niet eerder geweest zijn. De afgelopen jaren hebben we onder andere Imola in Italië, Silverstone in Engeland en de Hungaroring in Hongarije bezocht.”

Met Barcelona hadden jullie ook een circuit te pakken dat snel is en waar races vaak spannend verlopen …

“Absoluut. En weet je wat leuk is? Als je de eerste keer een Grand Prix bezoekt dan is dat behoorlijk overweldigend. Je ziet heel veel maar je weet dan nog niet precies waar je op moet letten. Maar naarmate je wedstrijden bezoekt weet je steeds beter waar je op moet letten. De tactiek, de bewegingen in de pitstraat. Je ziet als het ware wat er zich aan gaat dienen. Waar we ergens van onder de indruk zijn is dat het hier in Spanje heel goed geregeld is. Op het circuit maar ook rondom waren allerlei activiteiten. Je kon dingen bekijken maar ook hapjes en drankjes waren verkrijgbaar. Dat is niet op elk circuit het geval.”

Je zou kunnen zeggen dat je thuis voor de buis een beter overzicht hebt van de wedstrijd omdat jullie maar een beperkt zicht hebben op het circuit …

“Wij kiezen er altijd voor om op een tribune te gaan zitten. Dus niet op het veld maar we maken gebruik van een vaste plek. We kiezen een plek waarbij je ook goed zicht hebt op een videoscherm. Daardoor krijg je goed mee wat de rondetijden zijn er ook wat er op de rest van het circuit gebeurt. Voor de rest klopt het wat je zegt: je ziet tijdens de wedstrijd 66 keer de wagens voorbij rijden. En dat is fantastisch. Het geluid, de geur: dat is gewoon kippenvel.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: ingezonden Foto: ingezonden

Het publiek werd vanmiddag getrakteerd op een spannende strijd tussen Max Verstappen die in zijn Red Bull-bolide de Brit Lando Norris nipt voor bleef …

“Je constateerde het zojuist al in je vraag: een snel en spannend circuit. Dat is wat we vanmiddag inderdaad te zien kregen. En dat vind ik fantastisch. Je hebt races waarbij de winnaar met een straatlengte voorsprong de zwart-wit geblokte vlag ziet. Natuurlijk is er dan alle lof voor de winnaar want je hebt het dan heel goed gedaan. Maar als toeschouwer wil je het liefste een wedstrijd zien waarbij je tot op de laatste seconde op het puntje van je stoel zit. Dat lukte vanmiddag heel goed.”

Ben je op zulke momenten dan ook fan van Max Verstappen?

“Het is niet zo dat ik een poster van Max boven mijn bed heb hangen. Maar het is leuk dat er een Nederlander mee doet en dat hij zo succesvol is. Maar hiermee raak je wel een beetje de kern van de sport: want als Norris vanmiddag gewonnen had, dan was dat ook prima geweest. Rond het circuit bevinden zich allemaal liefhebbers. Liefhebbers met allerlei nationaliteiten. Als Verstappen wint dan zijn de mensen blij, als Norris wint dan is het ook goed. In al die jaren heb ik nooit een onvertogen woord gehoord. Het is heel gemoedelijk en gezellig.”

Kun je het wellicht een beetje vergelijken met schaatsen?

“Ik denk dat tot op zekere hoogte die vergelijking getrokken kan worden. Ook bij het schaatsen zie je liefhebbers die genieten van de sport. Waarbij Nederlanders op de tribunes naast de Noren en Canadezen zitten en samen een drankje drinken. Dat zie je ook bij de autosport. Die gezelligheid, die sfeer, dat vind ik heel mooi. In combinatie met de spanning van de wedstrijd.”

Donderdag arriveerden jullie in Barcelona en morgen vertrekken jullie weer. Wat wordt het volgende circuit dat jullie gaan bezoeken?

“Dat is nog onbekend. We bezoeken elk seizoen één race. Dus voor dit seizoen zit het er op. Wanneer de nieuwe racekalender bekend wordt gemaakt, leggen we de agenda’s weer naast elkaar om te kijken wat er mogelijk is.”

Je vertelde dat alleen wedstrijden in Europa tot de mogelijkheden behoren om te bezoeken. Maar als je alles bij elkaar veegt. Welk circuit staat dan op je lijstje dat je sowieso nog eens wilt bezoeken?

“Zonder twijfel is dat Abu Dhabi. Het Yas Marina Circuit lijkt me geweldig. Ook omdat het de laatste wedstrijd van het seizoen is. Vaak is dat de plek waar de beslissing valt. Dus dat lijkt me heel tof om die wedstrijd nog eens te bezoeken. Dus wie weet.”