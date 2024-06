Voormalig Vapiano-pand nu echt terug de markt in

Pop-up Kunstuitleen. Foto: Kunstpunt Groningen

Het voormalige pand van het vertrokken restaurant Vapiano aan de Nieuwe Markt heeft nu nog een tijdelijke bestemming met de pop-up Kunstuitleen van Kunstpunt Groningen. Maar daar komt verandering in.

Via een makelaarskantoor staat het pand nu te huur aangeboden op Funda. De nieuwe huurder krijgt in het pand (waarvan geen huurprijs bekend is gemaakt) bijna 1.300 vierkante meter oppervlakte over drie verdiepingen, waaronder een dakterras.

Kunstpunt mag nog anderhalve maand gebruik maken van het pand. De gemeente liet Kunstpunt tijdelijk in het pand aan de Poelerstraat/Nieuwe Markt, nadat het restaurant half maart haar biezen pakte. Volgens Vapiano-eigenaar Van der Valk gebeurde dat, omdat het restaurant in Groningen niet rendabel zou zijn. Maar stadsblog Sikkom kwam erachter dat Vapiano de eerste jaren na 2015 amper huur hoefde te betalen. Tijdens corona kreeg Vapiano vijftig procent korting op de huurprijs. Toen deze situatie voorbij was en de korting moet worden terugbetaald, vertrok Vapiano. Het gemeentebestuur overwoog nog beslag te laten leggen op het restaurant, maar besloot de dure procedure niet af te wachten.

Er zou veel interesse zijn uit de markt voor het pand, aldus Rik van Niejenhuis. De verantwoordelijk wethouder van de gemeente Groningen liet eind maart weten dat de gemeente het pand op termijn wil verkopen, maar dat een gebouw met huurcontract altijd meer waard is dan zonder.