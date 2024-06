Voorlopig geen opvang asielzoekers aan Eemsgolaan: “Eerst met omwonenden in gesprek”

Foto via Google Maps - Streetview

Er worden voorlopig geen asielzoekers opgevangen in een gebouw aan de Eemsgolaan. De gemeente wil eerst met omwonenden in gesprek. Dat heeft de gemeente Groningen zaterdag laten weten aan OOG Tv.

De plaatsing van asielzoekers leidde afgelopen week tot de nodige commotie. Dinsdag liet de gemeente weten dat er in een kantoorpand aan de Eemgsolaan, langs de A7, een noodopvanglocatie voor asielzoekers wordt ingericht. De bedoeling was dat er op de locatie tussen de twee- en driehonderd asielzoekers geplaatst zouden worden die afkomstig zijn uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De bedoeling was dat het gebouw na een jaar gebruikt gaat worden als permanent asielzoekerscentrum, waar voor een periode van tien jaar asielzoekers opgevangen kunnen worden.

Overvaltechniek

Verschillende politieke fracties reageerden boos. Het opzetten van een opvanglocatie gebeurde zonder debat en ook werd er niet met buurtbewoners overlegd. Men sprak van een ‘overvaltechniek’. Wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Asielzaken gaf aan dat het proces niet de schoonheidsprijs verdient maar verklaarde tegelijkertijd dat de urgentie hoog is. Op dit moment komt men in Nederland 3.500 opvangplekken tekort. “Eerder dit jaar hebben we een brief van de staatssecretaris gekregen waarmee we opgeroepen werden om plekken beschikbaar te stellen. In de provincie hebben we gekeken naar de mogelijkheden. De locatie aan de Eemsgolaan bleek de enige plek te zijn waar we dag- en nachtopvang beschikbaar kunnen stellen.”

Knoop in de buik

De wethouder gaf aan dat er niet eerder geïnformeerd kon worden. “De eigenaar van het gebouw wilde dat we de brief met dit nieuws pas zouden verspreiden als de verkoop volledig afgerond was. Dat was vorige week vrijdag het geval. Daarna is de brief verstuurd.” Die brief werd vervolgens in de wijk Buitenhof niet bezorgd vanwege problemen met de postbezorging. Molema liet weten van de hele situatie een knoop in de buik te hebben. Maar stelde aan de andere kant dat haast geboden is omdat de andere optie is dat er mensen in het gras moeten slapen.

Brief

Op zaterdag wordt duidelijk dat er voorlopig toch een pas op de plaats wordt gemaakt. Gemeentewoordvoerder Natascha van ’t Hooft laat weten dat er in ieder geval de komende twee weken geen mensen zullen worden opgevangen aan de Eemsgolaan. “De komende veertien dagen willen we met omwonenden in gesprek. Er wordt ook een brief verstuurd die maandag of dinsdag bij de bewoners op de deurmat valt waarin uitgelegd wordt wat we gaan doen en wat het verdere proces zal zijn.”

Dit bericht wordt aangevuld met politieke reacties.