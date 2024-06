Voorbereidingen Keti Koti in volle gang: “Divers programma van herdenken en vieren”

Foto: Rieks Oijnhausen

Groningen staat volgend weekend in het teken van Keti Koti. Op zondag wordt de afschaffing van de trans-Atlantische slavernij herdacht, op maandag wordt de vrijheid gevierd.

Volgens de organisatie is een divers programma samengesteld. De officiële herdenking vindt zondagavond plaats op de Ossenmarkt. “Het thema waar we dit jaar voor gekozen hebben is inheemsen“, laat voorzitter Roberto Refos van Stichting Noaberschap weten. “Stadsdichter Esmé van den Boom gaat spreken en ook Nohaly Oehlers en de burgemeester en kinderburgemeester doen een bijdrage. Er is muziek van Ebony Winter en poëzie van Guillaume Pool. Om 20.00 uur nemen we twee minuten stilte in acht waarna de kranslegging plaatsvindt.”

Vieren van de vrijheid op maandagavond 1 juli

Op maandagavond 1 juli wordt een inhoudelijk programma gepresenteerd in Museum aan de A. “Centraal zal een lezing van Lieuwe Jongsma staan. Ook is er een talkshow waar gasten als psychiater Carl Blijd, actrice Armie Plein en kunstenaar Anne Jesuina aanschuiven. Na de talkshow is er muziek. Zangeres Sharon Doelwijt brengt haar muzikale Keti Koti-voorstelling The visible cracks of life’s struggles and tears ten gehore.”

Festival op zaterdag 6 juli

De vrijheid wordt verder gevierd op zaterdag 6 juli, met een festival dat op drie locaties wordt gehouden. In de Der Aa-kerk zijn er kinderactiviteiten, is er muziek en wordt een foodfestival gehouden. Museum aan de A heeft een familieprogramma met meesterverteller en kidscomedian Wijnand Stomp, alias meneer Anansi. Ook is er Afrikaanse muziek van Basile. In het Noorderplantsoen gaat Kwaku Groningen een gevarieerd programma aanbieden. Er zal theater, zang, dans en eten zijn. Hoogtepunt in het programma is het optreden van de Surinaamse Kaseko-band Kankantrie.