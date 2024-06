Voetbalfeest bij Be Quick 1887 met eerbetoon aan Loed Nieveen: “36 teams uit zeven provincies”

Loed Nieveen schenkt ranja in voor de jeugdspelers bij Be Quick 1887.

Voetballiefhebbers kunnen zondag hun hart ophalen. Op de velden van Be Quick 1887 vindt het Loed Nieveen-toernooi plaats, waar 36 teams uit zeven verschillende provincies aan deelnemen.

Het Loed Nieveen-toernooi is een jeugdtoernooi voor drie leeftijdscategorieën: onder de 13, onder de 14 en onder de 15. “We dachten, wat in de Randstad kan, dat moet hier in het Noorden ook mogelijk zijn.” Aan het woord is initiatiefnemer Han Settels. “Dit toernooi leeft enorm binnen onze vereniging. Er is ons dan ook alles aan gelegen om er een groot succes van te maken.”

Twee poules

Toen het plan gepresenteerd werd kon men niet bevroeden dat zich 36 jeugdteams zouden aanmelden. Opvallend is ook dat er verschillende betaald voetbalorganisaties aanwezig zijn. “We willen zondag niets aan het toeval overlaten. Elke leeftijdscategorie is verdeeld in twee poules, waarin de teams strijden om een plekje in de volgende ronde. De wedstrijden zullen elkaar snel opvolgen. En we hopen natuurlijk op mooie en spannende wedstrijden die van hoog niveau zijn.”

“Kom op de fiets”

De organisatie verwacht dat zo’n tweeduizend toeschouwers op het toernooi af zullen komen. “Om het milieu te sparen en verkeer tot een minimum te beperken moedigen we alle bezoekers aan om op de fiets te komen. Voor toeschouwers die toch van de auto afhankelijk zijn: er zijn parkeermogelijkheden bij het Maartens College (P2), de Mytylschool (P3) en Beatrixoord (P4). Bezoekers die met de fiets komen kunnen deze parkeren bij het Maartens College.”

Loed Nieveen

Vanuit Be Quick wordt aangegeven dat ongeacht de resultaten iedereen zondag een winnaar is. Wigbolt van Veen: “”Niet alleen de voetballers zijn belangrijk op dit toernooi. Of je nu speelt, hulp verleent, grensrechter bent of limonade schenkt, iedereen doet ertoe. Als club laten we zien waar we voor staan: onze kernwaarde ‘Wij boven ik’.” Het toernooi is een eerbetoon aan Loed Nieveen. Nieveen is een vrijwilliger die al 47 jaar zijn steentje bijdraagt aan de vereniging.