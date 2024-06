Visserbrug is kapot en zeker tot half augustus door schepen niet te gebruiken

Foto: Rieks Oijnhausen

De Visserbrug over de A in Stad is tot halverwege augustus gestremd. Dat betekent dat alle schepen die er niet onderdoor kunnen, moeten omvaren via de Oostersluis. Boten met een staande mast moeten zelfs omvaren via de Waddenzee.

Op het brugdek van de Visserbrug werden vrijdagmiddag twee grote zandzakken geplaatst. Die moeten het brugdek omlaag houden.

Volgens gemeentelijk woordvoerder Natascha van ’t Hooft is een deel van het systeem dat de brug laat kanten ‘gescheurd’. “Stadsbeheer heeft het euvel donderdagmiddag geconstateerd,” vertelt Van ’t Hooft. “Inmiddels is duidelijk dat dit onderdeel niet te repareren is en moet worden vervangen. Maar om dat te kunnen doen, moet de hele ‘val’ (het contragewicht) van de brug eruit. Dat gaat pas in augustus lukken.”

De uitval van de brug betekent voor alle schepen die te hoog zijn om onder de brug door te kunnen, dat zij moeten omvaren via het Van Starkenborghkanaal en de Oostersluis. Staande masten en hogere scheepvaart moeten zelfs omvaren via de Waddenzee en/of de Noordzee. “We vinden dit echt heel vervelend, zeker omdat we midden in het vaarseizoen zitten. Maar soms overkomt je dat. We doen er op dit moment alles aan om, binnen de sector, iedereen te laten weten dat ze moeten omvaren.”