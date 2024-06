Vijlbrief aan Tweede Kamer: ‘Meeste maatregelen uit Nij Begun zijn in uitvoering of klaar’

Foto: Joris van Tweel

Van de dertig maatregelen uit het ereschuld-pakket Nij Begun zijn er 25 in uitvoering of klaar. Dat staat in de eerste Staat van Groningen, de jaarlijkse rapportage over de aanpak van aardbevingsproblemen. Voor de overige vijf is een startdatum vastgesteld.

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) stuurde de rapportage woensdag naar de Eerste en Tweede Kamer.

Belangrijke ontwikkelingen zijn de verhoogde vaste vergoeding van 10.000 euro voor gedupeerden, verruimde vergoedingen voor immateriële schade, en de verduurzaming van zwaar getroffen huizen.

Vanaf 1 juli kunnen bewoners schades tot 60.000 euro laten herstellen zonder bewijs dat deze door gaswinning zijn veroorzaakt. De verduurzamingssubsidie, vanaf 2025 beschikbaar, geldt ook voor huidige isolatiemaatregelen met terugwerkende kracht tot april 2023.

Naast herstelmaatregelen werken kwartiermakers Henk Nijboer en Jakob Klompien aan sociale en economische agenda’s en worden jonge met actieve betrokkenheid van jongeren. Deze vijftig maatregelen zijn bedoeld om de ereschuld aan Groningen in te lossen en de schadeafhandeling te verbeteren.