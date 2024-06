Vijf kandidaten voor kinderburgemeester van Groningen voeren vanaf vandaag campagne

De vijf kandidaten voor kinderburgemeester van Groningen - Foto's via Gemeente Groningen

Vijf kinderen gaan vanaf deze vrijdag campagne voeren om de nieuwe kinderburgemeester van Groningen te worden.

De kandidaten zijn Doris, Elske, Inez, Jasmijn en Mei Ling. Naast een burgemeester wordt ook een loco-burgemeester gekozen. Momenteel is Jorn de kinderburgemeester, met Ise als loco-burgemeester.

De verkiezing wordt voor de zevende keer gehouden en is in het leven geroepen door de gemeente om kinderen mee te laten praten over belangrijke onderwerpen. Ook zijn zij bij bepaalde evenementen aanwezig. Leerlingen uit de groepen zes en zeven van de basisschool konden zich hiervoor aanmelden.

Tot en met woensdag 10 juli kunnen mensen stemmen via deze site. Op 11 juli om 17:00 uur maakt burgemeester Koen Schuiling bekend wie de kinderburgemeester en loco-kinderburgemeester worden.

In de onderstaande video stellen de kandidaten voor de verkiezing zich aan je voor.