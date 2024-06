Veteranendag gevierd bij speciale woonlocatie: “met koffie en wat lekkers”

Foto: FaceMePLS via Wikimedia Commons

Zaterdag was de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag. Op deze dag wordt dank uitgesproken richting de veteranen die in zijn gezet in dienst van de vrede. Een bijzondere dag voor de bewoners van de Thuisbasis Veteranen.

In een voormalige VNN-locatie in Eelde staat deze woonvorm voor veteranen die zijn vastgelopen na hun militaire dienst. Klaas Wit, zelf ex-kapitein bij de Koninklijke Marine heeft dit samen met twee andere oud-militairen opgezet.

Voor Wit zelf is de dag niet zo heel bijzonder, vertelde hij zaterdag in Haren Doet op OOG Radio. Toch is het wel heel belangrijk voor de bewoners.

“Het is een hele grote en gemêleerde groep en zijn er altijd een paar die tussen wal en schip vallen, waar de opvang van Defensie niet voor voldoet. Instanties al de onze zijn hiervoor en mensen die bij ons komen die hebben eigen alles al doorlopen. Wij zijn de enige in Nederland die deze zware zorg bieden.”

Wit zag dit soort problemen bij sommige collega’s al ontstaan tijdens zijn actieve dienst. “Ik heb 35 jaar bij het Korps Mariniers gediend en zeven missies gedraaid. In die tijd heb ik veel mensen zien veranderen. Ze worden stiller, bedachtzamer en verdrietiger. Gezinnen gaan kapot en jongens raken aan de middelen.”

Bij een eigen monument is kort bij Veteranendag stilgestaan. “Met koffie en wat lekkers, want we doen er altijd iets lekkers bij”, aldus Wit.

Luister hier het hele gesprek uit Haren Doet terug: