Vestigingen Scotch & Soda in Stad per direct gesloten, winkels maken definitief geen doorstart

De vestiging van Scotch & Soda aan de Brugstraat. Foto: Google Maps

Na het faillissement van kledingketen Scotch & Soda van vorige week is het de curatoren niet gelukt om het bedrijf te verkopen. Daardoor is een doorstart niet mogelijk en sluiten alle winkels in Nederland, waaronder de vestigingen aan de Brugstraat en de Grote Markt in Groningen.

Het faillissement werd aangevraagd voor S&S Europe, de Noord-Europese (web)winkelorganisatie van het kledingmerk Scotch & Soda. De webwinkels van het kledingmerk maken wel een doorstart, maar de fysieke winkels niet.

Volgens de curatoren waren er meerdere serieuze gegadigden voor overname, maar die bleken met name geïnteresseerd als ook het merk Scotch & Soda kon worden gekocht. Dat is niet het geval, want dit deel van het bedrijf valt niet binnen het faillissement van Scotch & Soda.

Curatoren Michel Moeije en Abslem Ourhris laten weten dat wel overwogen is om de winkels open te houden, zodat de kledingvoorraad verkocht kan worden. Maar daarover kon geen overeenstemming worden bereikt en daarom is besloten om de winkels per direct te sluiten.