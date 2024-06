Bisschop Ron van den Hout vertrekt naar Roermond : ‘Was er nog niet aan toe om Groningen te verlaten’

Bisschop Ron van den Hout - Foto via Bisdom Groningen-Leeuwarden

Bisschop Ron van den Hout verruilt het bisdom Groningen-Leeuwarden voor het bisdom Roermond. Het Vaticaan maakte dit vrijdagmiddag bekend. Wie de nieuwe bisschop voor Noord-Nederland wordt, is nog niet bekend.

De inmiddels 59-jarige Van den Hout is sinds 2017 de bisschop van de Rooms-Katholieke Kerk in Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Zijn werkplek was de Sint-Jozefkathedraal aan de Radesingel, de zetel van het bisdom.

Van den Hout volgt in Roermond bisschop Harrie Smeets op, die een half jaar terug overleed. Volgens media in Limburg wordt Van den Hout (geboren in Tilburg) de eerste niet-Limburger die bisschop wordt van Roermond. Op 24 augustus volgt feitelijke ‘in bezitname’ van de bisschopszetel in Limburg.

“Ik was er nog niet aan toe om Groningen te verlaten”, zegt de Brabander in eerste reactie. “Maar je wordt geroepen, zoals ik het ervaar. Zoals Jezus zijn apostelen roept Hem te volgen en zij op dat moment hun visserswerk loslaten.”

Een nieuwe bisschop voor Groningen-Leeuwarden is er nog niet. Vicaris-generaal Peter Wellen neemt voorlopig de taken van Van den Hout waar, totdat het Vaticaan een nieuwe bisschop aanstelt. “We gaan hem zeker missen”, vertelt Wellen over de vertrekkende Van den Hout. “De drempel van de bisschop was laag, hij had goed oog voor de parochiepraktijk van priesters en pastorale beroepskrachten. Nadat we zijn vertrek verwerkt hebben, zien wij met vertrouwen uit naar de volgende bisschop in het noorden!”