Vermogen zonnepanelen in gemeente Groningen neemt fors toe

Het totale opgestelde vermogen aan zonnepanelen in de gemeente is het afgelopen jaar snel toegenomen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In onze gemeente ging het totale opgestelde vermogen in 2023 in één klap met 32 procent omhoog. Dat gebeurde in de afgelopen vijf jaar maar één keer net zo snel (2019). Groningen komt daarmee ook ver boven de landelijke stijging (22 procent in 2023) uit.

In onze gemeente wordt nu ruim 230 aan energie met zonnepanelen opgewekt. Daarmee is Groningen, ondanks de stedelijkheid van de gemeente, de op twee na grootste producent van zonnestroom in Noord-Nederland.