Verkiezingen zijn klaar, maar in MartiniPlaza wordt nog druk geteld

Foto: Jetze Koper

Voor de buitenwereld zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement na donderdag voorbij. Maar in MartiniPlaza zorgen ze nog steeds voor flink wat werk aan de winkel. Vrijdag worden hier de stemmen voor de tweede keer geteld.

De stemmen zijn donderdag al een keer geteld, bij wijze van een zogenaamde ‘snelle telling’. Daarbij wordt alleen de partij waarop is gestemd genoteerd. Vrijdag worden alle stemmen nog een keer geteld, waarbij ook de kandidaten waarop is gestemd worden geregistreerd. Ook is de tweede telling bedoeld als een controletelling, bijvoorbeeld wanneer er een onverklaard verschil is tussen het aantal stemmers en het aantal stembiljetten.

Zoals altijd zijn de tellingen van de stemmen openbaar en mag het publiek komen kijken. De definitieve uitslag van de verkiezingen wordt pas komende maandag bekend. Dan is ook duidelijk hoe de gemeente Groningen heeft gestemd.