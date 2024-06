Verkeersdrukte blijft toenemen tijdens Operatie Ring-Zuid, maar ‘doseren’ lijkt infarct te voorkomen

Foto: Aanpak Ring Zuid

Zo’n tweeënhalve maand na de start van Operatie Ring-Zuid concludeert Groningen Bereikbaar dat het autoverkeer in en om de stad langzaam in omvang stijgt. Het lijkt erop dat de twintig procent afname in verkeer, die voor de start van de grote ringwegstremming werd geopperd als essentieel om een verkeersinfarct te voorkomen, niet wordt gehaald. Door het verkeer te ‘doseren’ wordt een echte ‘gridlock’ nu voorkomen.

Het is voor Groningen Bereikbaar moeilijk te meten of de gewenste afname in het verkeer, de eerder genoemde twintig procent, wordt gehaald. “Een verkeersmodel is lastig te vergelijken met hoe het nu werkelijk in de praktijk gaat,” stelt Groningen Bereikbaar. “Alle auto’s tellen is onbegonnen werk. We hebben wel op een aantal plekken telpunten, maar natuurlijk niet op alle wegen in de stad, en omdat verkeer nu via andere routes rijdt, wordt dezelfde auto vaker geteld dan voorheen.”

Een aantal indicaties zijn er wel, stelt Groningen Bereikbaar. Het autoverkeer op de toegangswegen naar de stad neemt de laatste weken weer toe. Eind maart en begin april reed hier tien procent minder verkeer dan voor de start van Operatie Ring-Zuid. Nu is hier nog maar vijf procent minder verkeer dan voor de grote ringwegstremming.

Het lijkt er daardoor op dat de voorspelde ‘gridlock’ (een verkeersinfarct) toch uitblijft, ondanks de hogere verkeersaantallen dan die uit de modellen naar voren kwamen als de gevarenzone. Groningen Bereikbaar stelt dat het ‘doseren’ van het verkeer, waarbij verkeerslichten soms (langer) op rood staan, een van de maatregelen zou kunnen zijn die een ‘gridlock’ nu voorkomt. In de aanloop naar Operatie Ring-Zuid zijn hiervoor, op een aantal plekken, speciaal verkeerslichten geplaatst.

Duidelijk meer verkeer op ringwegen en toegangswegen

Zoals verwacht is het nu wel drukker op de overige ringwegen dan normaal. Het is immers de omleidingsroute voor het verkeer, nu de zuidelijke ringweg dicht is. Op de N386, N860 en de Helperzoom is duidelijk meer verkeer, stelt Groningen Bereikbaar. Op de N372, aan de westkant van Groningen, is juist weer een flinke afname te zien. De stremming van de ringweg is ook duidelijk te merken op de N33, waar nu tien tot dertig procent meer auto’s rijden dan voor de start van Operatie Ring-Zuid.

Bussen iets voller, meer fietsers en toename P+R-parkeerders

In de maanden voorafgaand aan Operatie Ring-Zuid was het devies altijd: ‘pak de bus, de trein, de fiets en parkeer eventueel bij een P+R’. Heeft dat gewerkt? Volgens Groningen Bereikbaar is het gevolg van de oproep zichtbaar in de cijfers. Er zitten tien procent meer mensen in de bussen van en naar Groningen. Ook op de doorfietsroutes van en naar de stad worden meer fietsers geteld. Zeker op de route tussen Haren en Groningen is dat te zien, met 22 procent meer fietsers dan normaal. Ook op de P+R-terreinen staan meer auto’s, maar vol zijn ze zeker nog niet.