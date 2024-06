Verhuizing naar nieuw politiebureau Eenrumermaar in volle gang, bureaus Korreweg en Parkallee definitief dicht

Het bureau aan de Eerumermaar. Foto: politie.nl

De politiebureaus aan de Korreweg en Parkallee worden dit weekend voor het laatst gebruikt. Vanaf maandag werkt men vanuit een nieuw onderkomen aan de Eenrumermaar.

Voor het publiek zijn de oude bureaus al niet meer toegankelijk. De afgelopen dagen zijn veel spullen uit de voormalige politiebureaus al overgebracht naar de nieuwe locatie. Ook dit weekend zal er nog druk verhuisd worden. Voor het doen van bijvoorbeeld een aangifte kun je vanaf maandag 3 juni terecht op het bureau aan de Eenrumermaar.

Aan de Eenrumermaar nemen de agenten hun intrek in een bestaand gebouw dat het afgelopen jaar volledig gerenoveerd is. “Het gebouw is aan de binnenkant voor het grootste deel leeggehaald en gesloopt waarna er begonnen is met de herinrichting”, zo laat de politie weten. “Zo zijn er nieuwe wanden, kozijnen, puien en vloeren geplaatst. Bestaande installaties zijn vervangen door duurzame installaties.” Behalve een samenvoeging van de bureaus Korreweg en Parkallee wordt op de nieuwe locatie ook het LOP ondergebracht. Het LOP is de Leer- en Ontwikkelplek voor politiestudenten.

Voor de locatie Eenrumermaar is gekozen omdat het zich op een plek bevindt met goede uitvalswegen waardoor agenten snel ter plaatse kunnen zijn. Daarnaast is het voor inwoners goed bereikbaar met het openbaar vervoer.