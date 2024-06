Verdeelde Provinciale Staten stemmen nipt tegen komst kerncentrale in Groningen

Met de hakken over de sloot stemden Provinciale Staten van Groningen woensdagochtend voor een motie om de bouw van een kerncentrale in de provincie Groningen uit te sluiten.

Acht statenfracties dienden de motie in, waardoor er met 22 tegen 19 stemmen een meerderheid ontstond. De provinciale regels staan nu al geen kerncentrale toe in Groningen, maar coalitiepartij BBB liet meermaals doorschemeren de komst van een kerncentrale naar de Eemshaven niet uit te willen sluiten. De partij stemde daarom, samen met vijf andere fracties, tegen de motie.

De motie laat wel ruimte voor verkennend onderzoek naar de inzet van kernenergie binnen een provinciaal energieplan, waar op dit moment aan wordt gewerkt. In Nederland is het aantal voorstanders van kernenergie de afgelopen jaren flink toegenomen. Maar in Groningen is dit aandeel relatief laag, zo blijkt uit cijfers van het CBS.