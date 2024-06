Vele vragen hebben geleid tot voorlopig uitstel asiellocatie Eemsgolaan: “Het is allemaal heel rommelig”

Foto: Jaron Bergsma

De vele vragen die afgelopen week zijn binnengekomen zijn de reden geweest om de opening van de asiellocatie aan de Eemsgolaan uit te stellen. Dat heeft wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Asielzaken woensdag laten weten.

De fracties van CDA, Partij voor het Noorden, PVV en Stadspartij 100% voor Groningen hadden Molema om opheldering gevraagd. Jalt de Haan van het CDA: “Vorige week hebben we op deze plek een debat gevoerd over de Eemsgolaan. Het duidelijk en goed communiceren met omwonenden is in deze processen heel belangrijk. Wat we als raad echter te horen kregen was dat er geen uitstel mogelijk was. Afgelopen zaterdag kregen we ineens een appje van de wethouder waarin aangegeven werd dat er toch de tijd genomen wordt om in gesprek te gaan. Hoe kan dat? Wat heeft zich tussen woensdag en zaterdag afgespeeld? Is het kort geding de aanleiding dat er pas op de plaats is gemaakt? Het proces oogt in ieder geval heel erg rommelig.”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks): “We hebben gehandeld naar eer en geweten”

Wethouder Molema spreekt van een moeilijke weg: “Als gemeente nemen wij verantwoordelijkheid voor mensen die op de vlucht zijn, door hen een opvangplek aan te bieden. Wat we echter zien is dat het organiseren van noodopvang niet goed samenloopt met het communicatietraject. Dat heeft te maken met de korte termijn. Er is de afgelopen week aan mij gevraagd waarom we niet eerder gecommuniceerd hebben: dat kon niet. Bij noodopvang zit er druk en spoed op. Het gaat dan net iets anders dan wanneer je alle rust en tijd hebt om mensen te informeren. Een half jaar geleden wisten wij niet dat dit ging komen. Pas als je het zeker weet, dan breng je het naar buiten. En daarbij hebben we gehandeld naar eer en geweten.”

“Er is gekozen om zorgen en vragen goed te beantwoorden”

De hele situatie leidde tot veel vragen die bij de gemeente binnenkwamen: “Het ging om vragen en ook om zorgen. Toen is besloten om daar de tijd en ruimte voor te nemen. En dat is een heel lastig dilemma geweest. Landelijk is er een enorm tekort aan opvangplekken. Er zijn dus redenen om te kiezen voor snelheid. Maar het is ook belangrijk om vragen en zorgen goed te beantwoorden. Er zijn op zaterdag inderdaad appjes naar de fractievoorzitters gestuurd waarbij gecommuniceerd is dat er meer tijd wordt genomen. Is dat de meest briljante manier? Nee. Een eventueel kort geding is niet de reden geweest om voor een uitstel te kiezen.”

“Sommige mensen denken dat er een soort tentenkamp komt”

Volgens de wethouder is er de afgelopen dagen ook hard gewerkt om omwonenden te informeren: “Afgelopen maandag is met de wijkraad gesproken. Vandaag heeft een gesprek plaatsgevonden met ondernemers en komende maandag vindt er een inloopbijeenkomst plaats. Het aantal vragen dat bij ons binnen is gekomen, dat kan ik niet benoemen. Wel hebben we op onze website een lijst geplaatst met vragen die vaak gesteld worden. Wel zien we dat veel mensen een verkeerd beeld hebben. Die denken dat er aan de Eemsgolaan een soort tentenkamp komt, terwijl dit beeld niet juist is. Als we in gesprek gaan, dan zien we dat er veel begrip is. Een deel van de mensen vindt een tijdelijke locatie prima. Andere mensen snappen dat we onze verantwoordelijkheden moeten nemen. En er is een groep die het niet wil in hun leefomgeving.”

“Er is weinig vastgoed beschikbaar”

Molema legt ook opnieuw uit waarom er voor de Eemsgolaan is gekozen: “We hebben de plekken niet voor het uitzoeken. Er is weinig vastgoed beschikbaar. Een participatieproject waarbij gekozen kan worden uit drie mogelijke locaties is een utopie, want die locaties zijn er niet. We kunnen ook niet zo maar iets gaan bouwen in een weiland omdat we te maken hebben met de netcongestie. Daarnaast zijn flexibele- en containerwoningen moeilijk leverbaar. Landelijk hebben we qua opvang een gigantisch groot probleem. Het COA werkt ontzettend hard. Op dit moment lukt het nog om iedereen op te vangen. Maar hoe lang gaat dit nog lukken?”

De wethouder stelt voor om volgende week uitgebreid bij het onderwerp stil te staan waarbij uit de doeken zal worden gedaan waar de gemeente op dit moment staat.