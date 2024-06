Veilig zwemmen in Groningen: PFAS-gehalte in zwemwater is laag

foto Andor Heij. Stadsstrand

Het gehalte PFAS in zwemwateren in de provincie Groningen is laag. Daardoor kunnen liefhebbers veilig blijven zwemmen in de aangewezen zwemplassen.

Dit blijkt uit controles die de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân onlangs uitvoerden. De drie waterschappen namen de afgelopen weken op negen locaties in de provincie monsters van het zwemwater, onder andere bij het Stadsstrand Groningen, het Paterswoldsemeer en het Oldambtmeer. De monsters zijn in het laboratorium onderzocht op PFAS en eventuele gezondheidsrisico’s.

Uit de resultaten blijkt dat de concentratie PFAS voor alle onderzochte zwemlocaties ver onder de richtlijnen van het RIVM ligt. Volgens deze richtlijnen mag er maximaal 280 nanogram PEQ (verzamelnaam voor meerdere soorten PFAS) per liter in het zwemwater voorkomen. De waarden die in Groningen werden gevonden lagen tussen de 0 en 37 nanogram. Er zijn daarmee geen risico’s voor de gezondheid van zwemmers.

Als de kwaliteit van het zwemwater onvoldoende is, geeft de provincie een negatief zwemadvies af. De provincie is ook verantwoordelijk voor het aanwijzen van de zwemwateren. De controle op PFAS in zwemwateren gebeurt door heel Nederland. Later dit jaar volgt een landelijke evaluatie. Dan wordt ook bepaald hoe vaak de waterschappen de controle op PFAS jaarlijks moeten uitvoeren.