“Veel regen op maandag, ook komende dagen blijft het niet droog”

De komende dagen valt er flink wat regen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het op maandag stevig gaan plenzen.

“Maandag begint de dag nog droog”, vertelt Kamphuis. “Gedurende de dag gaat het voor een langere periode regenen. Eerst lichte regen, maar later gaat het stevig plenzen. In de namiddag en avond kan er (zeer) veel regen vallen. Later is er ook een klap onweer mogelijk. Pas in de avond wordt het vanuit het westen geleidelijk aan droog. Het is koud met 12 of 13 graden en er waait een zwakke veranderlijke wind, windkracht 2. In de nacht van maandag op dinsdag klaart het op, daalt de temperatuur naar een graad of 7 en kunnen er zich een paar mistbanken vormen.”

“Dinsdag is er veel bewolking en vallen er een paar buien. Ook dan is het fris bij 12 of 13 graden. Normaal is het in deze tijd van het jaar rond de 20 graden. Er waait een zwakke noordelijke wind. In de loop van de dag neemt de wind toe naar matig, windkracht 4 en draaiend naar het noordwesten.”

“Woensdag wordt het 14 of 15 graden en valt er een bui, maar schijnt ook zo nu en dan de zon. Daarna wordt het milder en kruipen we richting de normale waarden voor de tijd van het jaar wanneer de wind naar het zuiden tot zuidwesten draait. De zon schijnt bij tijd en wijle maar de onstabiliteit verdwijnt nog niet.”

