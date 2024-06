Veel belangstelling voor ‘Open Huiskamer’ Stadsbeheer (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

De verschillende demonstraties van de dienst Stadsbeheer hebben zaterdag veel belangstellenden naar de Grote Markt getrokken. Op de Grote Markt vond de ‘Open Huiskamer’ plaats.

“Er was van alles te doen”, vertelt een nieuwsfotograaf. “Je kon verschillende voertuigen bekijken waar kinderen ook even in mochten gaan zitten. Je kon een demonstratie bekijken hoe de Grote Markt wordt schoongemaakt, je kon in een hoogwerker omhoog en je kon op een parcours zwerfafval opruimen.” De fotograaf vertelt dat er vooral jonge geïnteresseerden met hun ouders op de dag af kwamen. “Ik heb heel veel blije gezichten gezien. Veel kinderen vonden het maar wat mooi dat ze even in zo’n grote vrachtwagen mochten zitten.”

Beheer

Het programma begon om 12.00 uur. Doel van de gemeente was om aan het publiek te laten zien hoe de openbare ruimte beheerd wordt. Dit gebeurde met behalve demonstraties ook met gesprekken. Zo was wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) aanwezig om met mensen in gesprek te gaan over de veranderingen in het beheer van de openbare ruimte. Ook waren er informatiekramen aanwezig waar mensen zich konden laten informeren over bijvoorbeeld het aan de slag gaan bij Stadsbeheer. En er waren dus verschillende wagens van Stadsbeheer te bekijken.

Open Huiskamer

De dag werd gehouden onder de noemer van ‘Open Huiskamer’. “Wij vinden het belangrijk dat we onze inwoners informeren en betrekken bij het beheer van de openbare ruimte”, laat de gemeente weten. “Ook omdat we werken aan een nieuwe strategie voor het beheer van de openbare ruimte. Afgelopen herfst zijn we al in gesprek geweest met inwoners. Vanmiddag konden inwoners ontdekken welke richting we opgaan.” De nieuwe strategie zal begin volgend jaar besproken gaan worden in de gemeenteraad.