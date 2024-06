Vanaf volgend jaar loting voor opleiding geneeskunde of tandheelkunde in Groningen

Foto: Google Maps - Streetview

Loting bepaalt vanaf volgend jaar of je in Groningen een studie geneeskunde of tandheelkunde kunt volgen. Dat meldt het UMCG.



Volgens het ziekenhuis is dat eerlijker dan het huidige systeem. Dat gebeurt nu door een zogeheten decentrale selectie. Daardoor gingen VWO scholieren die per se een geneeskundige studie willen volgen zich er al op voorbereiden. Onder andere door het volgen van cursussen, vrijwilligerswerk en het halen van hoge cijfers.

Volgens het UMCG maken deze studenten al tijdens de opleiding een grotere kans op een burn-out, omdat ze zich steeds willen bewijzen. Daarnaast beginnen de studenten steeds meer op elkaar te lijken, aldus het UMCG. De studenten zouden geen goede afspiegeling van de maatschappij meer zijn.

Door te loten krijgen eerstejaars uit bijvoorbeeld een familie, die voor het eerst een universitaire student levert, meer kans. Dat geldt ook voor studenten met een niet westerse achtergrond.

Het UMCG heeft gebruik gemaakt van een wetsvoorstel dat vorig jaar werd goedgekeurd om het loten weer in te voeren. Volgens de regering wordt de kansgelijkheid voor aspirant-studenten zo vergroot.