UWV: banengroei Groningen stabiliseert, haperende economie raakt arbeidsmarkt nog amper

Foto: Gerrit de Haan

De werkgelegenheid in de regio Groningen gaat, na enkele turbulente jaren, in 2024 en 2025 stabiliseren. Dat denkt het UWV, op basis van een eigen prognose. Volgens de uitvoerder van werknemersverzekeringen keert de economie de komende periode terug naar een gematigde groei wat, samen met de aanhoudende personeelstekorten, leidt tot een bescheiden banengroei.

De werkgelegenheid in Groningen heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt met 26.200 nieuwe banen in de periode 2020-2023. Voor 2024 en 2025 wordt een bescheiden groei verwacht met een toename van respectievelijk 2.400 en 2.000 banen. Dit brengt het totaal aantal werknemersbanen in de regio op 357.000 in 2025. Ondanks de bescheiden groei blijft de arbeidsmarkt krap.

Volgens het UWV is de banengroei niet gelijk verdeeld over alle sectoren. Met name in sectoren als de specialistische zakelijke diensten, detailhandel en zorg & welzijn stijgt het aantal banen hard. Tegelijk verliest de industrie dit jaar en volgend jaar naar verwachting 300 banen. Ook de uitzendsector krimpt dit jaar met 1.200 banen, maar herstelt licht in 2025. Vooral in de zorg, onderwijs, ICT en techniek gaat het aantal openstaande vacatures toenemen.