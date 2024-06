Universiteiten willen samenwerking met Israël niet stopzetten

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

Nederlandse universiteiten willen de banden met Israëlische instellingen niet stopzetten. Dat schrijven de universiteiten in een opiniestuk dat zaterdag gepubliceerd is in Trouw. Het stuk is onder andere ondertekend door rector magnificus Jacquelien Scherpen van de RUG.

Sinds vorige maand wordt er op meerdere universiteiten gedemonstreerd tegen de samenwerking met Israël. In Groningen is op het Harmonieplein een tentenkamp verrezen waarbij actievoerders oproepen om de banden met Israël te verbreken vanwege de oorlog in Gaza. De universiteiten schrijven in de brief dat ze geraakt zijn door de situatie in Israël en Gaza zoals die zich sinds de aanslag van 7 oktober ontvouwd heeft. “Als universiteiten hebben wij de taak om alle bestaande visies binnen de academische gemeenschap ten aanzien van het conflict een podium te geven. (…) Het bieden van academische vrijheid aan onze gemeenschap om in diezelfde vrijheid eigen overwegingen te maken is één van onze belangrijkste kernwaarden”, schrijven de universiteiten in het stuk.

Academische vrijheid

De universiteiten melden dat het juist in deze tijd belangrijk is dat er een open, academisch gesprek en debat plaatsvindt. “Dit punt weegt voor ons heel zwaar. In vrijheid willen en zullen wij onze banden met de academische wereld wegen, zoals we als academische instituten al jarenlang gedaan hebben en blijven doen.” De universiteiten zeggen kritische Israëlische wetenschappers niet te willen isoleren. Net zoals er ook waarde wordt gehecht om Palestijnse collega’s te steunen. De banden met een heel land verbreken wordt alleen overwogen wanneer dit door de Rijksoverheid wordt opgelegd of geadviseerd, zoals bij Rusland het geval was.

Demissionair minister Robbert Dijkgraaf (D66): “Past niet bij academische kernwaardes”

Eerder liet demissionair Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf (D66) al weten dat het niet wenselijk is dat universiteiten hun samenwerking met instellingen in het buitenland stopzetten. De eis om alle banden te verbreken passen volgens Dijkgraaf ook niet bij de academische kernwaardes: “Deze eis gaat voorbij aan de wijze waarop instellingen tot beslissingen over internationale samenwerking komen op basis van zorgvuldige, inhoudelijke en democratische processen, vrij van intimidatie, druk of dreiging met geweld.”