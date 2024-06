UMCG zet schoonmakers in het zonnetje: “Ruim 1.600 toiletten worden dagelijks gepoetst”

De Dag van de Schoonmaker is voor de vijfhonderd schoonmakers in het UMCG niet onopgemerkt voorbij gegaan. Met posters en cadeautjes werden zij in het zonnetje gezet.

“Voor ons is de Dag van de Schoonmaker een mooie reden om aan onze schoonmakers te laten weten dat we trots op ze zijn”, laat het UMCG weten. “Om deze medewerkers in het zonnetje te zetten hebben ze een cadeautje gekregen en werd er getrakteerd op wat lekkers bij de koffie. Ook hebben we posters in het ziekenhuis opgehangen.”

Op de posters werd uitgelegd hoe belangrijk de rol van de schoonmakers in het ziekenhuis is. Zo valt te lezen dat de ongeveer vijfhonderd schoonmakers samen verantwoordelijk zijn voor het schoonmaken van 380.000 m² vloeroppervlakte. Behalve operatiekamers gaat het om verpleegafdelingen, laboratoria, kantoren en poliklinieken. In totaal gaat het om zo’n 14.500 ruimtes. “Wist je dat zich in het ziekenhuis ook 1.650 toiletten bevinden, die dagelijks gepoetst worden?” De Dag van de Schoonmaker werd dit jaar voor het achtste jaar op rij gehouden.