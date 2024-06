UMCG laat sommige zwangere vrouwen nu zelf hartfilmpje van ongeboren baby maken

Foto via UMCG

Sommige zwangere vrouwen die tot nu toe vaak voor controle naar het UMCG moesten komen, hoeven vanaf deze week minder vaak heen en weer te reizen. Ze kunnen nu zelf een hartfilmpje maken van hun ongeboren kind, gewoon thuis op de bank.

Het Centrum voor Zwangeren in het ziekenhuis geeft een aantal zwangere vrouwen sinds deze week een mobiel apparaat mee, wat lijkt op een kleine tablet. Ze meten hiermee zelf de hartslag van de baby en de druk van de baarmoederwand. Zodra de zwangere vrouw zelf een hartfilmpje tot drie kwartier heeft kunnen maken, gaat een arts van het Centrum voor Zwangeren er naar kijken. Binnen een paar uur krijgt de patiënt dan een telefoontje met de resultaten.

Het apparaat is bedoeld voor zwangeren met een zogenoemde ‘medische zwangerschap’ die vaker op controle moeten komen dan normaal. De inzet van het apparaat is bedoeld om de vrouwen meerdere trips naar het UMCG in de week te besparen. Maar ook het ziekenhuis is blij met de inzet van het apparaat, want het scheelt het ziekenhuis tijd en kosten.