Uitkijktoren Noordlaren na vernieling weer in gebruik genomen

Foto: Het Groninger Landschap

Uitkijktoren Leinwijk bij Noordlaren kan weer gebruikt worden door het publiek. Vorig jaar werd de toren doelwit van vandalisme.

Bij die vernielingen, die tijdens de Paasdagen plaatsvonden, werd een aantal treden van de trap weggezaagd. Dit zorgde voor gevaarlijke situaties, waarop de uitkijktoren werd afgesloten. Het Groninger Landschap is eigenaar van de toren. Zij lieten toen weten dat ze baalden van de situatie: “We steken er veel energie in. Dit is gewoon ontzettend frustrerend. Voor ons, maar ook voor alle liefhebbers. De uitkijktoren is een geliefde plek om over het Zuidlaardermeer te kunnen kijken.”

Het afgelopen jaar is er gewerkt aan een oplossing. “Het duurde even, maar de trap kan weer gebruikt worden. We zijn nog niet helemaal klaar, want de komende dagen vinden er nog werkzaamheden plaats. De bedoeling is dat we voor de aanstaande zomervakantie het dak nog aan gaan pakken.” Van de vernieling is destijds aangifte gedaan bij de politie.